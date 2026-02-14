Fasofoot J19 : la lutte pour la 2e place en jeu

Après dix-huit journées jouées, la lutte pour les premières places du Fasofoot s’est nettement resserrée à l’approche de la 19e journée : trois équipes se tiennent sur des marges réduites, si bien que chaque match peut modifier en profondeur la hiérarchie pour la place de dauphin.

Deuxième au classement avec 31 points, le Majestic aborde ce rendez-vous décidé à préserver sa position. Son parcours affiche huit succès, sept nuls et trois défaites, avec 16 buts inscrits contre 12 encaissés. Recevant l’ASF Dioulasso, le club vise une prestation solide pour rester dans le sillage du leader et écarter un rival direct.

Quatrième avec 29 unités, l’ASF Dioulasso présente pour sa part sept victoires, huit partages et trois défaites, totalisant 19 réalisations et 12 buts concédés. Un résultat favorable à Ouagadougou lui permettrait de grimper d’un rang si l’USFA venait à laisser des points en route.

Troisième au classement (30 points), l’USFA reste au cœur de cette bataille à trois. Avec huit victoires, six nuls et quatre défaites, et un total de 20 buts marqués pour 12 encaissés, la troupe militaire espère tirer profit de son match sur son terrain pour bousculer l’ordre actuel en tête.

L’ASFA Yennenga, sixième (26 points), arrive avec un bilan de six succès, huit nuls et quatre revers, 13 buts inscrits pour 14 concédés. Bien qu’elle ne soit pas directement dans la course au top 4, sa confrontation contre l’USFA peut peser sur l’équilibre du classement : un succès de l’USFA combiné à un faux pas du Majestic ouvrirait la voie au changement de positions.

Programme de la 19e journée

Dimanche 15 février 2026

15h30 GMT : Majestic vs ASF Dioulasso

15h30 GMT : Sonabel Ouagadougou vs Sporting Cascades

15h30 GMT : USFA vs ASFA Yennega

15h30 GMT : Vitesse vs Bobo-Dioulasso

Lundi 16 février 2026

15h30 GMT : CFFEB vs AJEB

15h30 GMT : Etoile Filante vs Rahimo

Mardi 17 février 2026