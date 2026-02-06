Fasofoot J18 : Rahimo FC et l’USFA vainqueurs

La 18e journée du championnat national s’est poursuivie vendredi 6 février 2026 avec deux rencontres au programme. Rahimo FC a confirmé son bel état de forme en déplacement contre l’ASFA Yennenga, tandis que l’USFA est revenue de Bobo-Dioulasso avec une victoire après un match riche en buts.

Au Stade du 4 Août, la rencontre entre les deux équipes a débuté sur un tempo élevé, les premières minutes voyant les blocs se resserrer et peu d’espaces laissés au porteur. C’est finalement Rahimo qui a débloqué la situation à la 27e minute grâce à Emmanuel Ouédraogo, profitant d’une action bien construite. Les joueurs de l’ASFA ont multiplié les tentatives mais n’ont pas trouvé le chemin des filets avant la pause, le score restant favorable à Rahimo à la mi-temps.

Après le retour des vestiaires, le jeu est resté animé et équilibré, mais Rahimo a pris l’ascendant dans la maîtrise du ballon. Cette supériorité s’est matérialisée à la 50e minute par un deuxième but signé Mikhael Yambe. Les tentatives adverses n’ont pas suffi à relancer la partie, et un penalty transformé par Christophe Ouattara à la 83e minute est venu sceller le succès des visiteurs (3-0). Ce résultat permet à Rahimo FC de conserver la tête du classement avec 40 points, tandis que l’ASFA Yennenga pointe toujours en cinquième position avec 26 unités.

USFA impose sa loi à Bobo-Dioulasso

Au Stade Général Aboubacar Sangoulé Lamizana, l’ASF Bobo-Dioulasso a rapidement pris l’avantage grâce à un but de Guiré Chérif à la 18e minute. L’USFA n’a pas tardé à réagir : Vasséko Koné a remis les deux équipes à égalité à la 29e minute, puis Abdoulaye Zakou a donné l’avantage aux visiteurs dix minutes plus tard, avant la pause.