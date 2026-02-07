Fasofoot J18 : AS Douanes et Majestic FC se neutralisent, Vitesse FC bat RC Kadiogo

La 18e journée du championnat Fasofoot s’est poursuivie ce samedi 7 février 2026 avec deux rencontres au scénario contrasté. Tandis que l’une des affiches s’est soldée par un partage des points, l’autre a tourné à l’avantage d’une formation qui a su préserver son maigre but d’avance.

À Demba Diop, l’AS Douanes a pris l’initiative d’entrée et concrétisé sa domination à la 16e minute grâce à Hassamy Sansan Dah, qui a permis aux locaux de virer en tête à la pause. Le second acte a été animé mais verrouillé des deux côtés ; il a fallu attendre la 88e minute pour voir Abdoul Kongo arracher l’égalisation pour Majestic FC. Le match s’est finalement terminé sur un score de 1-1, un résultat qui consolide la deuxième place de Majestic avec 31 points pendant que l’AS Douanes gagne du terrain pour se positionner huitième avec 24 unités.

Au stade Wobi, Vitesse FC a imposé son rythme dès le coup d’envoi et a trouvé la faille à la 19e minute par l’intermédiaire de Hanaby Sagne. Malgré les tentatives du RC Kadiogo pour revenir, la défense de Vitesse a tenu bon et le seul but inscrit a suffi à sceller la victoire 1-0. Ce succès n’altère pas significativement la situation au classement puisque Vitesse reste 15e avec 15 points, alors que le RC Kadiogo recule à la 10e place avec 23 points.

Enjeux et conséquences

Ces deux résultats illustrent des dynamiques différentes : Majestic confirme sa place de dauphin en engrangeant un point précieux sur un terrain difficile, tandis que l’AS Douanes repart avec un partage qui relance son parcours. De leur côté, Vitesse et le RC Kadiogo perdent l’occasion de se rapprocher des premières places, la belle opération défensive de Vitesse ne changeant pas encore la hiérarchie générale.