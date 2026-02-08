Fares Nechat Djabri manque le cadre pour la JS Kabylie face à Al Ahly en LDC CAF (84e)

Sur un coup franc joué côté droit, à la lisière de la surface, la JS Kabylie a frôlé l’ouverture du score. Le centre a été prolongé de la tête par Fares Nechat Djabri qui n’a pas trouvé le cadre, sa tentative passant à quelques centimètres des cages adverses.

Le gardien d’Al Ahly, Shobeir, voyait encore une fois son équipe détournée d’un but potentiel, alors que les Kabyles multiplient les offensives. Il s’agit là de la troisième occasion consécutive gâchée par les visiteurs, qui insistent pour bousculer la défense égyptienne et prendre l’avantage.

À l’approche des derniers instants de la rencontre, le score demeure bloqué à 0-0, la tension montant sur la pelouse au fil des assauts répétés de la JSK. Le public retient son souffle à chaque phase offensive, dans l’attente d’un éclat qui ferait basculer la partie.