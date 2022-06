« Fally n’a pas besoin que Ferre meurt pour qu’il soit …», Pasteur Moïse Mbiye

Le Pasteur Moïse Mbiye a lancé un vibrant appel à l’entourage du chanteur Fally Ipupa, à qui il reproche de se moquer du rappeur Ferre Gola, arrêté en France il y a une dizaine de jours.

Depuis son arrestation le vendredi 3 Juin 2022 en France, Ferre Gola a pu compter sur le soutien de ses anciens collègues de Wenge dont Werrason, Tata Mobitch et Patient Kusangila. Parmi ceux qui ont décédé de garder le silence figurent Fally Ipupa et JB Mpiana malgré leur réactivité sur les réseaux sociaux.

Lors de sa prédication dans son église de la Cité Bethel, la Réserve de l’Eternel, le Pasteur Moïse Mbiye s’est prononcé sur le silence de Fally Ipupa et son entourage qui se moquerait de Ferre Gola. « Je souhaite pas en ce moment qu’il y ait des gens qui passent à la télé pour insulter cet artiste. Je ne veux pas ça. C’est le moment où même si on ne s’entend pas, on dépose les armes, on prie, on soutient. Le Congo a besoin de ça. Qu’on s’aime, qu’on soit ensemble », a-t-il déclaré.

S’adressant à l’entourage de Fally Ipupa, il soutient que l’aigle n’a pas besoin que Ferre meurt pour qu’il soit Fally. « C’est une réalité. Il n’a pas besoin que Ferre soit en prison. Mais quand on voit des gens se lever et se réjouir, je pense que lui-même là où il est, il se réjouit pas. Mais c’est souvent l’entourage qui parle et son talent suffit pour qu’il soit ce qu’il est. Moi j’ai toujours cru que je n’ai pas besoin de détruire quelqu’un pour être Moïse Mbiye. Et je demande à cet entourage-là de comprendre que Fally n’a pas besoin que Ferre meurt, Ferre n’a pas besoin que Fally meurt. Leurs talents suffisent pour qu’ils soient ce qu’ils sont aujourd’hui », a-t-il clarifié.

Le Pasteur Moïse Mbiye a exprimé son soutien pour Ferre Gola en déclarant avoir prié pour lui afin qu’il ne soit pas honni aux yeux du monde entier.

Une guerre de leadership?

A noter que Fally Ipupa et Ferre Gola ne s’entendent pas depuis des années. Dans un entretien accordé à la chaîne Télé 50, le jeudi 30 septembre 2021, Ferre Gola a reconnu avoir des démêlés avec Fally surtout depuis son intégration dans le groupe musical du Grand Mopao

» Quand j’ai intégré le groupe Quartier Latin j’étais très fort. J’étais déjà leader d’où je venais. À mon arrivée, mon frère avait donné l’impression de vouloir quitter le groupe. Il s’était absenté à la répétition pendant 3 semaines. Moi, j’avais déjà le vent en poupe car je venais de sortir un titre tel que 100 Kilos qui jouait partout et « Les Marquis » cartonnait. Donc j’avais intégré le Quartier Latin alors que j’avais du succès auprès des mélomanes » avait-t-il expliqué.

Ferre Gola a poursuivi en clarifiant que s’il savait qu’il y avait quelqu’un avec qui il sera en guerre dans le groupe Quartier Latin, il ne l’aurait pas intégrer « , avait-il insinué.