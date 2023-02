Fally Ipupa: sa fille aînée Keyna, renie son père et change de nom (photo)

En pleine brouille avec son père, Keyna Ipupa, la fille aînée du chanteur Fally Ipupa a retiré le nom « Ipupa » de son compte Instagram.

Plus rien ne va entre Fally Ipupa et sa fille keyna. L’aînée de l’artiste a révélé sur ses réseaux sociaux qu’elle et son père ne se parlent plus depuis plusieurs années déjà. « Ça fait des années que ces petits jeux durent et ce n’est pas la première fois qu’on ne se parle pas pendant longtemps. Nous passons des années à ne pas s’adresser la parole et ça ne me fait rien du tout », a-t-elle affirmé.

Mais cette mésentente est loin d’une petite embrouille entre père et fille car, Keyna s’est même permise de supprimer le nom « Ipupa » de son compte instagram ce jeudi 23 février 2023. La jeune femme dénonce l’irresponsabilité de son père et renie l’identité « Ipupa ». A l’en croire, son père aurait laissé l’une de ses femmes briser sa relation avec ses enfants.

Désormais, la fille aînée de Fally Ipupa s’appelle » Keina Monica » en référence à sa défunte grand-mère » Monique ». « En mode pétage askip, comme vous pensez qu’un nom c’est quelque chose », a-t-elle clarifié avant la modification de son nom Instagram.