Fally Ipupa: en plein conflit avec sa fille aînée, le chanteur dévoile son plus grand regret (vidéo)

Alors qu’il est au cœur de la polémique depuis quelques jours à cause d’un conflit avec sa fille aînée, Keyna, le chanteur Fally Ipupa a dévoilé son plus grand regret

Le chanteur Fally Ipupa a fait de tristes confidences sur ses parents dans une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. Il s’agit visiblement d’un entretien accordé par l’artiste à un média.

Dans la séquence qui a fuité, l’artiste a été interrogé sur ses regrets. C’est ainsi que presqu’en larmes et avec les yeux quasi-larmoyants, Fally Ipupa a évoqué ses parents. « Dans ma vie, je regrette d’avoir perdu mon père et ma mère. J’avais 17 ans quand j’ai perdu ma mère et 19 ans pour mon père », a confié le chnateur fanco-congolais.

Cette vidéo a été dévoilée dans un contexte où la fille aînée de l’artiste lui a déclaré la guerre sur les réseaux sociaux. « Ça fait des années que ces petits jeux durent et ce n’est pas la première fois qu’on ne se parle pas pendant longtemps. Nous passons des années à ne pas s’adresser la parole et ça ne me fait rien du tout », a révélé Keyna Ipupa.

La jeune femme dénonce l’irresponsabilité de son père et renie l’identité « Ipupa ». A l’en croire, son père aurait laissé l’une de ses femmes briser sa relation avec ses enfants. Mieux, Keyna a également renié son père et s’est empressée de changer de nom sur ses réseaux sociaux notamment Instagram.

« En mode pétage askip, comme vous pensez qu’un nom c’est quelque chose », a-t-elle balancé. Ainsi, de Keyna Ipupa, la fille aînée d Fally Ipupa s’appelle désormais « Keina Monica » en référence à sa défunte grand-mère « Monique».