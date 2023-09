Fally Ipupa en colère: le chanteur porte plainte contre un journaliste

Fally Ipupa, célèbre chanteur congolais, a récemment décidé de porter plainte contre un journaliste congolais du nom de Gauthier Sey. La raison de cette action en justice est la diffamation dont l’artiste a été victime de la part du journaliste.

Dans une émission télévisée, Gauthier Sey a proféré des accusations graves à l’encontre de Fally Ipupa, le qualifiant notamment de menteur et de faussaire. Selon le journaliste, l’artiste ne posséderait aucun contrat avec la société Vivendi, serait incapable de chanter en présence d’autres artistes lors des répétitions, et aurait obtenu frauduleusement un disque d’Or en France.

Fally Ipupa a immédiatement réagi à ces déclarations, considérant qu’elles étaient mensongères et préjudiciables à sa réputation. Soucieux de défendre son honneur, l’artiste a décidé de prendre des mesures légales en déposant une plainte auprès du tribunal de la paix de Kinshasa le vendredi 1er septembre 2023.

La procédure judiciaire est prévue pour le mardi 5 septembre prochain à Kinshasa. Fally Ipupa espère ainsi que cette action en justice permettra de rétablir la vérité et de mettre un terme aux accusations infondées proférées à son encontre.

Le chanteur congolais est reconnu pour sa modestie et son talent, et il est important pour lui de préserver son image et sa réputation. Il souhaite ainsi que cet épisode soit l’occasion de rappeler que personne ne peut impunément salir le nom des artistes, et que diffamer une personne est un acte condamnable.

Fally Ipupa compte sur le soutien de ses fans et de l’ensemble de la communauté artistique pour faire valoir ses droits et obtenir justice dans cette affaire.

