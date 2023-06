Fally Ipupa: « Didi B pour moi c’est le futur, c’est la relève »

Dans un podcast diffusé par le média Brut, le célèbre chanteur congolais Fally Ipupa a partagé son regard élogieux sur le jeune artiste ivoirien Didi B, considérant ce dernier comme étant le futur et la relève de la scène musicale.

Invité à donner son avis sur ce qu’il pense de Didi B, le célèbre chanteur Fally Ipupa n’a pas tari d’éloge à l’égard de son compère. L’aigle de l’Afrique a exprimé son admiration à Didi B, qu’il a découvert il y a longtemps au sein du groupe Kiff no Beat. « Didi B pour moi c’est le futur, c’est la relève. Je l’ai découvert depuis longtemps avec son groupe KIFF NO BEAT. J’ai adoré leur chanson « Approchez, regardez ». C’est un tueur, c’est un très très bon rappeur. Il arrive à mélanger son univers rap et coupé décalé un peu« , a-t-il déclaré.

Visiblement fier de son compère, Dicap la merveille a salué les accomplissements de Didi B en Côte d’Ivoire, en Afrique et même dans le monde entier, et lui a souhaité une brillante carrière. « Aujourd’hui, il réussit à faire de grandes choses en Côte d’Ivoire et partout en Afrique. Et dans le monde, donc bon vent à toi jeune frère. J’adore sa chanson et je l’embête souvent avec sa chanson « y’a pas l’argent dedans« . a-t-il ajouté.

Didi B, ancien membre du groupe Kiff no Beat, a connu une ascension fulgurante sur le plan professionnel, marquée par une série de succès musicaux. Ses titres à succès tels que « Tala », « En haut » et « Azalakapinhou » ont conquis les cœurs des auditeurs. Depuis le début de l’année 2022, il s’est imposé sur la scène musicale ivoirienne, enchaînant les concerts live à guichets fermés. Son talent indéniable et sa présence scénique captivante lui ont permis de marquer les esprits et de se faire une place de choix dans l’industrie musicale.

