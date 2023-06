Face aux menaces de la Russie, l’Otan entame le plus important exercice aérien de son histoire

- Publicité-

L’Otan entame lundi son plus important exercice de manœuvres aériennes, coordonné par l’Allemagne et destiné à montrer l’unité de ses membres face aux menaces potentielles, de la Russie notamment.

L’exercice « Air Defender 23 » va se dérouler jusqu’au 23 juin et réunira quelque 250 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l’Otan, dont le Japon et la Suède, pays candidat à l’adhésion à l’Alliance. Jusqu’à 10 000 personnes participeront à ces exercices destinés à renforcer l’interopérabilité et la protection contre les drones et missiles de croisière en cas d’attaque contre des villes, aéroports ou ports situés sur le territoire de l’Otan.

L’exercice a été conçu en 2018, en partie en réponse à l’annexion en 2014 de la Crimée par la Russie, même s’il ne vise précisément « personne », a expliqué le général Ingo Gerhartz, chef de l’armée de l’Air allemande, lors de la présentation de l’exercice.

Message à Poutine

L’Otan est déterminée à défendre « chaque centimètre » de son territoire mais il ne sera envoyé « aucun vol, par exemple, en direction de Kaliningrad », l’enclave russe qui borde la Pologne et la Lituanie, membres de l’Otan. « Nous sommes une alliance défensive et c’est ainsi que cet exercice est planifié », a insisté le général.

Mais ces manœuvres auront aussi pour but d’envoyer un message, notamment à la Russie, a de son côté expliqué à la presse l’ambassadrice des États-Unis en Allemagne, Amy Gutmann. « Je serais très surprise qu’un dirigeant mondial ne prenne pas note de ce que cela montre en termes d’esprit de cette alliance, ce que signifie la force de cette alliance, et cela inclut Vladimir Poutine ».