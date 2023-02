Fabrice Sawégnon: le patron de Life TV annonce sa candidature aux élections municipales

Fabrice Sawégnon, patron de la chaîne de télévision Life Tv a annoncé sa candidature aux élections municipales en Côte d’Ivoire.

Dans une publication sur sa page Facebook, Fabrice Sawegnon, le patron de Life TV, a évoqué clairement sa volonté de se présenter aux élections municipales de la commune du Plateau en Côte d’Ivoire. Candidat RHDP Plateau, il a confirmé qu’il est tête de liste du parti du président Alassane Ouattara.

« Mes remerciements vont également à l’endroit du ministre-gouverneur, vice-président du RHDP, M. Beugré MAMBÉ et à M. Cissé BACONGO, secrétaire exécutif du RHDP pour leurs conseils avisés depuis le début de cette autre étape de mon engagement au sein du parti », a-t-il précisé avant de faire un coup de cœur à Ouattara Dramane, secrétaire départemental du RHDP et candidat sortant aux dernières élections législatives de la commune du Plateau.

« En me soutenant comme candidat ce mardi 24 janvier 2023, OD a tenu parole et j’espère du fond du cœur travailler main dans la main avec lui et ses équipes. À mon équipe et à l’ensemble des militants du RHDP, c’est avec humilité que je me présente à vous », a-t-il confié.

Fabrice Sawégnon s’est également engagé à travailler à la cohésion tout en invitant tout le parti RHDP à l’unité pour garantir le succès de cette mission. « J’ai confiance en votre soutien, pour réussir ensemble », a-t-il ajouté.

En Côte d’Ivoire, Fabrice Sawégnon n’est pas novice en politique. En 2021, il avait été candidat suppléant du RHDP au Plateau pour le compte des élections législatives.