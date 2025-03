Fabio Capello tempère la comparaison entre Lamine Yamal et Lionel Messi

-Publicité-

L’ancien entraîneur du Real Madrid, Fabio Capello, s’est exprimé sur la comparaison entre Lamine Yamal et Lionel Messi.

Depuis l’éclosion du jeune prodige espagnol, de nombreux experts et fans voient en lui le successeur du légendaire Argentin. Le joueur de 17 ans, formé à La Masia, partage plusieurs similitudes avec Messi.

Il évolue au poste d’ailier droit, possède un pied gauche redoutable et affiche une technique impressionnante. Depuis ses débuts en avril 2023, il s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du football mondial, disputant déjà 86 matchs avec le Barça pour 18 buts et 23 passes décisives.

Malgré ces performances, Fabio Capello a nuancé les comparaisons dans une interview accordée à MARCA: « C’est un garçon qui fait des choses importantes. Quand il a commencé à Barcelone, on disait qu’il était le nouveau Messi. Il n’atteint pas ce niveau. C’est un joueur extraordinaire, spectaculaire, de haut niveau, mais il n’a pas le génie de Messi. »

Si Lamine Yamal est encore très loin de l’octuple Ballon d’Or, il a déjà marqué l’histoire du Barça et du football espagnol. Huitième au classement du Ballon d’Or, il a également décroché le Golden Boy et le Trophée Kopa, récompensant les meilleurs jeunes joueurs du monde.