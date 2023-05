Fabio Capello révèle des similitudes entre Osimhen et Haaland

-Publicité-

Fabio Capello, l’ancien entraîneur des Three Lions d’Angleterre, a souligné les similitudes entre deux des attaquants les plus brillants d’Europe, Erling Haaland et Victor Osimhen.

Fabio Capello , qui a entraîné l’AC Milan, la Juventus, la Roma, le Real Madrid et de nombreuses autres équipes, estime qu’Osimhen et Haaland partagent le même désir de marquer des buts et peuvent aider leurs équipes respectives à gagner des matchs.

Erling Haaland, qui a rejoint Manchester City l’été dernier, a été une bête en Premier League, battant plusieurs records en seulement 10 mois. Il est actuellement le premier joueur de l’histoire de la ligue à avoir plus de 35 buts en championnat. Lors de sa première saison à City, l’attaquant norvégien de 22 ans a marqué 51 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues.

Ses efforts ont propulsé Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions, où ils ont fait match nul 1-1 avec le Real Madrid au match aller et ont hâte de vaincre les champions en titre de la Ligue des champions mercredi au stade Etihad.

Victor Osimhen, quant à lui, connaît la meilleure saison de football de sa carrière à Naples. Jusqu’à présent cette saison, il a marqué 23 buts en championnat, ce qui en fait le meilleur buteur de Serie A.

L’attaquant de 24 ans a joué un rôle déterminant dans le sacre de Naples en Serie A pour la première fois en 33 ans. Il est également le premier joueur africain à avoir inscrit 47 buts en championnat en Serie A, écrasant au passage les records de Samuel Eto’o et George Weah.

Fabio Capello a déclaré dans une interview avec Sky Italia via Napoli Magazine qu’Osimhen et Haaland ont la même personnalité et les mêmes capacités sur le terrain. « Je ne pense pas que Haaland soit sous pression, car il a de la colère à l’intérieur », a déclaré Capello en faisant allusion à la prestation mitigée du Norvégien contre les Madrilènes en milieu de semaine.

« Il vit pour des buts. Osimhen a la même chose, ils vivent pour ça. Ils se battent, ils veulent gagner, ils aident leurs coéquipiers et ils transmettent cette détermination qui fait gagner des matchs« , a-t-il ajouté. Alors que Victor Osimhen est de plus en plus courtisé en Angleterre, les deux buteurs pourraient se retrouver la saison prochaine en Premier League. Les passionnés du cuir rond en rêveraient!

