Fabio Cannavaro avoue : « Face à ce joueur, la seule chose qu’on peut faire c’est prier »

Le paysage du football mondial est en train de changer alors que la relève, incarnée par des joueurs tels qu’Erling Haaland, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, commence à s’imposer de manière impressionnante, à l’inverse des légendes du sport, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui se rapprochent de la fin de leur règne. Parmi ces jeunes prodiges, l’attaquant brésilien Vinicius Junior se distingue particulièrement, et il a récemment captivé l’attention de Fabio Cannavaro.

Alors que tous les jeunes talents brillent avec leurs équipes respectives, Vinicius Junior se démarque tout particulièrement grâce à son rôle de premier plan au sein du Real Madrid. De nombreux observateurs considèrent même qu’il est le meilleur joueur du Real Madrid cette saison, en raison de ses statistiques étincelantes et de ses performances lors des matchs décisifs.

Lors de la demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City la saison passée, la star auriverde a inscrit un but crucial pour son équipe, illustrant sa vitesse et sa capacité à dribbler exceptionnellement, ce qui le rend difficile à contenir. Dans une récente interview accordée à AS, Fabio Cannavaro, ancienne légende du Real Madrid et lauréat du Ballon d’Or en 2006, a livré ses impressions sur le jeune brésilien.

« Vinicius ne s’arrête jamais. Quand vous avez un joueur de cette rapidité en face de vous, tout ce qu’il vous reste à faire, c’est de prier, a déclaré Cannavaro en souriant. « La seule manière de l’arrêter est d’obtenir l’aide d’un coéquipier, car sinon, quand il vous défie en un contre un, sa façon de dribbler et de partir est tout simplement incroyable. »

Lorsqu’on lui a demandé si Vinicius Junior était actuellement le meilleur joueur de football du monde, Cannavaro a préféré rester prudent. « Je ne sais toujours pas s’il a atteint le niveau pour être considéré comme le meilleur du monde. Ce qui est évident, c’est qu’il s’est grandement amélioré. Dans cette progression spectaculaire qu’il a connu récemment, il y a quelqu’un qui a fait la différence avec le Brésilien« , a-t-il confié, laissant ainsi la porte ouverte à une ascension continue du talentueux attaquant brésilien dans le monde du football international.

