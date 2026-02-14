FA Cup : chaînes TV pour Aston Villa – Newcastle

Ce samedi, à 17h45 GMT, Aston Villa et Newcastle se retrouvent pour un duel de FA Cup programmé lors des seizièmes de finale. L’affiche suscite beaucoup d’intérêt, les deux équipes étant en forme et ambitieuses cette saison.

Les Villans espèrent tirer parti du facteur domicile et du soutien de leurs supporters pour poursuivre leur route dans la compétition. De leur côté, les Magpies visent une qualification qui leur permettrait de conserver leurs chances dans la course à un trophée national.

Voici où suivre la rencontre selon les zones géographiques.

Diffusion télévisée

Au Royaume‑Uni, la rencontre sera retransmise sur ITV, chaîne qui a longtemps assuré la couverture de la FA Cup et qui propose régulièrement ces rencontres à un large public national.

Pour les téléspectateurs d’Afrique subsaharienne, les droits de diffusion des compétitions anglaises sont détenus par SuperSport, qui diffusera donc ce match sur ses canaux régionaux.

En France, le match sera proposé par beIN Sports et sera visible sur la chaîne beIN Sports MAX 4, permettant aux abonnés de suivre l’affiche en direct.