FA Cup 1/16e de finale : compositions officielles de Liverpool et Brighton

Ce samedi soir, Liverpool reçoit Brighton pour le 1/16e de finale de la FA Cup ; le coup d’envoi est programmé à 20h GMT.

Football
Ce samedi soir, Liverpool reçoit Brighton pour le 1/16e de finale de la FA Cup ; le coup d’envoi est programmé à 20h GMT.

Les locaux sont censés s’articuler en 4-2-3-1, avec Federico Chiesa chargé d’animer le flanc gauche et Cody Gakpo posté en pointe. Dominik Szoboszlai est quant à lui aligné sur le côté droit du secteur offensif.

Brighton répond sous la forme d’un 4-3-3 traditionnel, misant sur un trio offensif composé de Kostoulas, Gomez et Howell pour créer des décalages et inquiéter la défense adverse.

Compositions

Liverpool : Alisson, Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Jones, MacAllister, Salah, Wirtz, Chiesa, Gakpo.

Brighton : Steele, Veltman, Van Hecke, Dunk, Kaduoglu, Grob, Baleba, Hinshewood, Howell, Kostoulas, Gomez.

Sur le papier, la présence de joueurs comme Salah et Wirtz côté Liverpool promet des transitions rapides, tandis que Brighton devrait s’appuyer sur son milieu compact pour conserver le contrôle du ballon et lancer ses attaquants. Les duels entre les lignes et la capacité des latéraux à monter feront probablement la différence dans cette affiche à élimination directe.

