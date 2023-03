Ezamaforkor: le frère du chanteur fait une étrange révélation sur les causes de sa mort

Le frère de l’artiste Ezamaforkor est sorti de son silence peu après le décès du chanteur puis balaie du revers de la main les raisons mystiques évoquées sur les réseaux sociaux.

L’artiste ivoirien Ezamaforkor est mort le mercredi 1er mars 2023. Comme il y a deux semaines, il avait dénoncé avoir reçu des menaces de mort, les réseaux sociaux évoquent un décès mystique. » je regardais un film Ibo (Nigérian) et j’ai reçu un appel inconnu d’une dame qui me dit que je serai son poulet de sacrifice, que je vais mourir et j’entendais des incantations à côté », avait-il annoncé sur l’émission Peopl’Emik.

Une thèse rejetée par son frère Piment Sucré qui a fait des révélations sur la mort de l’artiste. « Frère, je sais que tu ne verras pas ce message, mais j’ai fait mes prières à ton endroit. Vas en paix. Quand j’ai vu ton corps étalé sur le sol, Dieu seul sait quel choc j’ai eu. J’ai failli faire une rechute. Ça a fait un boom dans ma tête. Psychologiquement, mentalement, ça brise », a-t-il réagi.

En même temps, il invite les internautes à « laisser cette histoire de poulet du sacrifice et de drogue ». « Rien ne fut ! Tu es mort la Ventoline en main, c’était déjà trop tard. Je t’aime frère, que ton âme repose en paix. Rip Ezamaforkor », a-t-il ajouté pour dire que l’artiste Ezamaforkor serait mort d’asthme.

Toutefois, les internautes n’excluent pas une mort mystique quelle que soit la manière dont l’artiste Ezamaforkor a rendu l’âme.