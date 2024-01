Expulsion de Sofia Benlemmane en Côte d’Ivoire : la supportrice algérienne sort enfin du silence

-Publicité-

Expulsée de Côte d’Ivoire suite à des accusations de racisme, Sofia Benlemmane, la supportrice algérienne, a réagi après son retour à Alger dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

La controversée influenceuse, fervente supportrice de l’équipe nationale de football d’Algérie, a mis fin à sa participation à la CAN 2023 en raison de son renvoi du territoire ivoirien. En effet, la Direction de la surveillance du territoire (DST) de Côte d’Ivoire l’avait interpellée en raison d’une vidéo où elle exprimait des commentaires jugés « racistes ». Dans cette séquence, elle avait comparé de manière dépréciative le niveau de développement de la Côte d’Ivoire à celui de l’Algérie.

Après son expulsion, Benlemmane a affirmé que ses propos avaient été « détournés autrement », insinuant une manipulation ou une troncature de ses paroles. Elle a déclaré : « J’ai simplement rapporté ce que j’ai vu, comme je l’ai indiqué dans mon procès-verbal. Les choses ont été interprétées de manière différente. » De plus, elle a exprimé sa gratitude envers les membres de la DST ivoirienne qui ont géré son dossier, conduisant à son expulsion. « Je tiens à remercier la DST ivoirienne qui s’est occupée de mon dossier. Pendant 50 heures, j’ai été bien entourée. Par mesure de sécurité, il était nécessaire de quitter le territoire. »

Même à distance, Benlemmane reste fidèle à son équipe nationale et lui souhaite le meilleur dans la compétition. Depuis Alger, elle a conclu en souhaitant « bonne chance à l’équipe d’Algérie » et exprimant l’espoir qu’ils reviennent avec la troisième étoile, ajoutant : « Il faut garder espoir… on ira loin. »