Exercices militaires conjoints russo-indiens lancés dans le golfe du Bengale

La Russie et l’Inde ont lancé des manœuvres militaires navales conjointes dans le golfe du Bengale. Le ministère russe de la Défense a annoncé ce mardi 21 novembre, le début de ces exercices, mettant l’accent sur la simulation de stratégies de défense contre des frappes aériennes.

Les relations entre la Russie et l’Inde s’intensifient. Les deux pays ont annoncé ce mardi, des exercices militaires conjoints dans le golfe du Bengale, une zone géostratégique vitale pour les intérêts maritimes et économiques.

Ces exercices militaires navals entre ces deux puissances comprennent des simulations de défense anti-aérienne, soulignant la coopération en matière de sécurité et de défense maritime. Pour l’heure, la durée de ces exercices y compris le nombre de militaires mobilisés ainsi que les moyens engagés ne sont pas précisés.

La Russie et l’Inde ont déjà coopéré dans divers domaines, y compris sur le plan économique et géopolitique. L’Inde, actuellement présidente tournante du G20 jusqu’à la fin de ce mois, entretient des liens historiques étroits avec Moscou. La Russie demeure le principal fournisseur d’armes de New Delhi