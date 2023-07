Evguéni Prigojine sort du silence après la mutinerie avortée du groupe Wagner en Russie

Depuis son exil supposé en Biélorussie, le patron du groupe Wagner Evguéni Prigojine a diffusé un message audio dans lequel il fait le bilan de sa mission en Russie. Il estime qu’elle est en partie réussie.

Muet depuis la rébellion avortée du groupe Wagner, Evguéni Prigojine a publié un message audio relayé sur des groupes Telegram. « Je veux que vous compreniez que notre marche pour la justice avait pour but de lutter contre les traitres et mobiliser notre société. Et je pense que nous y sommes parvenus en grande partie. Dans un avenir proche, je suis sûr que vous verrez nos prochaines victoires au front. Merci les gars », a-t-il déclaré.

Mais son message ne convainc pas les spécialistes, qui estiment que le chef de Wagner semble particulièrement “abattu” face à l’échec de ses hommes en Russie. Pour l’heure, personne ne sait où ce message a été enregistré ni où Prigojine se trouve actuellement.

Evguéni Prigojine, a mené sa rébellion les 23 et 24 juin, qui a vu ses hommes occuper des bases militaires et marcher sur Moscou, avant de faire soudain volte-face après une médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko. À la suite à la rébellion, Vladimir Poutine a laissé trois choix aux mercenaires : rejoindre l’armée russe, quitter le mercenariat ou bien rejoindre la Biélorussie d’Alexandre Loukachenko, ce dernier ne cachant pas son intérêt pour ces combattants. Selon le média ukrainien Ukraina Pravda, ils sont près de 8 000 à pouvoir ainsi rejoindre l’armée biélorusse, au sein de laquelle ils pourraient former les jeunes soldats.