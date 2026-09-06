Everton – Manchester United : sur quelle chaîne suivre le match de Premier League ?

Everton reçoit Manchester United ce dimanche 6 septembre 2026 à 15h00 au Hill Dickinson Stadium de Liverpool, pour le compte de la 3e journée de Premier League. La rencontre est diffusée en direct en France sur Canal+ Foot, avec une prise d’antenne annoncée à 14h55.

Les Toffees restent invaincus depuis le début de la saison sous la direction de David Moyes, revenu sur le banc du club en 2025. Après une victoire 2-0 contre Crystal Palace puis un match nul 1-1 à Bournemouth, Everton a également battu Preston 4-0 en Carabao Cup lors de sa dernière sortie toutes compétitions confondues.

Manchester United affiche un bilan plus irrégulier. Les Red Devils se sont inclinés 2-0 à Hull City avant de se relancer avec une victoire 5-2 face à Ipswich Town. Bruno Fernandes s’est particulièrement illustré offensivement, mais la défense mancunienne a concédé neuf buts sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues.

Les deux clubs se sont affrontés à cinq reprises lors de leurs dernières confrontations toutes compétitions confondues, avec deux victoires de chaque côté et un match nul. En février 2026, Manchester United s’était imposé 1-0, quelques mois après une victoire d’Everton 1-0 à Old Trafford.

Un duel arbitré par J. Brooks

La direction du match a été confiée à l’arbitre J. Brooks. Le coup d’envoi est fixé à 15h00, heure française, au Hill Dickinson Stadium, la nouvelle enceinte d’Everton inaugurée en 2025.

Outre Canal+ Foot, la rencontre est également accessible via l’offre myCANAL et sur Canal+ Première League pour les abonnés en France.