Evelyne Dhéliat affirme ne jamais avoir eu recours à la chirurgie esthétique

Evelyne Dhéliat , voix et visage de la météo sur TF1 depuis des décennies, affirme qu’elle ne songe pas à la retraite et entend poursuivre sa présence à l’antenne. Invitée de RTL depuis le Salon de l’agriculture le 28 février, la cheffe du service météo a répété qu’elle n’avait «pas de projet de départ» et que sa direction n’envisageait pas non plus son remplacement. À près de 78 ans, elle apparaît déterminée à rester active malgré des épreuves personnelles et des changements dans l’équipe de la chaîne.

Présente sur TF1 depuis le lancement de la chaîne le 6 janvier 1975, Evelyne Dhéliat est l’une des dernières figures historiques encore à l’image. Après le départ de confrères tels que Catherine Laborde, Jean‑Pierre Pernaut ou Jacques Legros, la septuagénaire continue d’assurer la météo, une activité qu’elle exerce depuis près de 35 ans selon ses propres repères. Lors de son intervention sur RTL, elle a déclaré : « Pour l’instant, non. Et apparemment, mes patrons non plus (…) Ça se passe tellement bien, de tous côtés. Pour l’instant, la question ne se pose pas », confirmant qu’elle ne se fixe aucune échéance de retrait.

Interrogée sur son rapport au temps et à son apparence, Evelyne Dhéliat a insisté sur le naturel de son quotidien. Elle a évoqué son passé de santé, qui inclut un cancer du sein, sans que cela ne l’éloigne de l’antenne, et a assuré ne pas avoir recours à la chirurgie esthétique : « J’ai une vie tout à fait normale, j’ai de bons gènes. Je n’ai jamais rien fait. Rien de rien. Jamais ». Elle raconte une anecdote révélatrice : sa coiffeuse lui aurait demandé si l’on pouvait voir des cicatrices, question à laquelle la journaliste a répondu qu’elle n’en avait pas. Veuve depuis presque neuf ans, Evelyne Dhéliat a été mariée à Philippe Maraninchi ; le couple est grand‑parent de deux petits‑enfants.

Le secret beauté d’Evelyne Dhéliat ? La mousse au chocolat !

Interrogée sur ses habitudes alimentaires et son « secret beauté », Evelyne Dhéliat a joué la franchise. Elle confie ne pas se priver de plaisirs, citant la mousse au chocolat, et souligne ses habitudes quotidiennes de mouvement au sein des locaux de TF1. Selon la présentatrice, elle évite l’ascenseur et multiplie les allers‑retours entre les étages depuis que le service météo a changé d’emplacement : « Depuis trois jours, je suis passée du 1er au 2e étage car le service météo a changé d’étage. Or l’information est au 3e étage donc je fais les allers‑retours ».