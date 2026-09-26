EuroVolley 2026 : la Pologne bat la France 3-1 et décroche son billet pour les JO 2028

Une première manche arrachée 31-29 a mis la Pologne sur les rails samedi 26 septembre à l’Unipol Forum d’Assago, près de Milan. Les tenants du titre ont ensuite pris le deuxième set 25-19 avant de conclure la finale au quatrième.

La France a réagi dans la troisième manche, gagnée 25-20, sans parvenir à prolonger la rencontre. Les Polonais ont repris le contrôle dans le dernier set, remporté 25-16, pour sceller leur victoire 3-1 après 115 minutes de jeu.

Mathis Henno termine meilleur marqueur du match avec 20 points, devant son coéquipier Théo Faure, crédité de 18 points. Côté polonais, Bartłomiej Bołądź a inscrit 16 points, tandis que Wilfredo León et Tomasz Fornal en ont ajouté 13 chacun, selon la feuille officielle de la CEV.

Ce sacre permet à la Pologne de conserver le titre remporté en 2023 et de décrocher le billet européen direct pour le tournoi olympique de Los Angeles 2028. La France repart avec l’argent et porte à huit son nombre de médailles au Championnat d’Europe masculin.

Publicité

Les deux finalistes avaient franchi les demi-finales la veille : la France avait battu la Finlande 3-1, tandis que la Pologne avait dominé la Slovénie 3-0.