Eurovision 2026 : Monroe choisie pour représenter la France

Monroe , âgée de 17 ans et révélée par l’émission Prodiges sur France 2, a été choisie pour représenter la France à l’ Eurovision 2026 , dont la finale se tiendra le 16 mai 2026 à la Wiener Stadthalle de Vienne (Autriche) . L’annonce, relayée par le journaliste Clément Garin et confirmée par Le Parisien, intervient à deux mois et demi de la 70e édition du concours qui réunira trente-cinq pays.

Issue d’un milieu franco-américain, Monroe a grandi dans l’Utah, près de Salt Lake City, et a débuté sa pratique vocale au sein de la chorale de son église. La jeune artiste s’est fait connaître du grand public français en remportant la onzième saison de Prodiges, une compétition musicale diffusée sur France 2 et animée par Faustine Bollaert. Lors de la finale, elle a interprété un extrait de La Flûte enchantée de Mozart, performance qui a contribué à sa visibilité médiatique.

Le 28 novembre dernier, Monroe a publié son premier album éponyme chez Warner Music. À la suite de cette sortie, elle a programmé une tournée composée principalement de concerts dans des églises et cathédrales françaises, avec notamment des dates à Béziers, Gap, Bordeaux, Reims, Metz, Lyon et une série annoncée de 32 représentations. La représentation prévue à Barr, initialement inscrite au calendrier, coïncide toutefois avec la date de la finale de l’Eurovision.

Profil et préparation de Monroe pour l’Eurovision 2026

La décision de confier les couleurs françaises à une artiste aussi jeune s’inscrit dans une logique de mise en valeur de profils formés au classique et à la scène lyrique, comme en témoigne le parcours de Monroe sur Prodiges. Son répertoire, son expérience scénique et la sortie d’un premier album professionnel sont des éléments cités par les organes de presse ayant relayé sa sélection.

Sur l’organisation de l’Eurovision 2026, il est rappelé que l’Autriche accueille pour la troisième fois le concours après les éditions de 1967 et 2015. La Wiener Stadthalle accueillera la finale le 16 mai, et trente-cinq délégations seront présentes sur la scène viennoise pour défendre leur chanson.

À ce stade, aucune information officielle n’a été communiquée sur le titre que Monroe interprétera lors de la finale. Les médias signalent que la chanson destinée à l’Eurovision n’a pas encore été dévoilée par la délégation française.

