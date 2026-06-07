Samuel Etienne se lâche sur un candidat de « Questions pour un champion » qu’il a failli exclure du plateau

Depuis plus de dix ans à la tête du célèbre jeu télévisé Questions pour un champion, Samuel Étienne a vu défiler des milliers de candidats. Cependant, l’animateur emblématique de France 3 s’est récemment confié sur une expérience exceptionnelle qui l’a profondément marqué : la rencontre difficile avec un candidat dont l’attitude a été jugée intolérable au point de contraindre l’interruption du tournage. Dans une interview accordée au média Ma vie pro sur Instagram, Samuel Étienne a levé le voile sur cette situation rare dans les coulisses du programme, habituellement reconnu pour son ambiance conviviale et familiale.

Au cours de cette confession sans détour, le journaliste a révélé que durant une session d’enregistrement, il a dû mettre un terme provisoire à l’émission à cause du comportement très problématique d’un participant. Selon ses propos, ce candidat s’est montré particulièrement désagréable envers les autres joueurs, perturbant ainsi non seulement l’atmosphère du plateau mais aussi la dynamique du jeu. Samuel Étienne a souligné la gravité des faits avec des termes forts, décrivant l’individu comme un « gros connard », une expression inhabituelle venant d’un animateur réputé pour sa patience et sa bienveillance à l’antenne.

Cette situation a exigé une intervention rapide et ferme. Face à l’attitude inacceptable du candidat, Samuel Étienne a demandé à la production de couper les micros et a mis fin temporairement à la première manche du jeu. Il a ensuite pris à part le joueur pour lui adresser un avertissement clair et direct en privé, lui rappelant que le programme se veut un espace « sympa, familial, amical » où le respect et la bonne humeur doivent prévaloir. L’animateur a insisté sur la nécessité de préserver l’équilibre entre les participants et sur le fait que le comportement de ce candidat risquait de déstabiliser les autres joueurs présents sur le plateau.

Un dispositif de sécurité avec un candidat joker en cas d’imprévu

Pour pallier ce genre d’incidents ou d’imprévus, comme une absence ou un problème de santé d’un participant, la production de Questions pour un champion prévoit systématiquement la présence d’un « candidat joker ». Ce joueur suppléant est présent durant toute la journée de tournage et peut être appelé à intervenir à tout moment. En compensation de son attente dans les coulisses, il obtient la promesse d’une place garantie lors de la séance suivante. Cette organisation permet à la production de garantir le bon déroulement des émissions sans compromettre la qualité du concours.

Dans le cas précis relaté par Samuel Étienne, le comportement du candidat a été tel que ce dernier a même reçu une mise en garde explicite : si son attitude ne s’améliorait pas, il serait immédiatement remplacé par le candidat joker, assurant ainsi la continuité et la sérénité sur le plateau. Cette anecdote illustre les mesures prises en coulisses pour maintenir un environnement de jeu sain et respectueux, conformément à l’image familiale de l’émission.

Questions pour un champion occupe une place particulière dans le paysage audiovisuel français depuis sa création en 1988. Longtemps incarné par Julien Lepers, dont le départ en 2016 avait fait grand bruit, le programme a été repris par Samuel Étienne, journaliste de formation ayant travaillé pour France Info et iTélé. Ce dernier a modernisé le jeu tout en conservant son esprit populaire et accessible. Par ailleurs, sa présence active sur des plateformes comme Twitch lui a permis de toucher un public plus large et diversifié, renforçant ainsi sa popularité auprès des téléspectateurs de France 3.