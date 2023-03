Europa League: Sporting-Arsenal, Man U-Bétis, le programme de ce jeudi

Découvrez les affiches du jeudi 9 mars 2023, comptant pour les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Sporting-Arsenal et Manchester United-Bétis Séville sont notamment les chocs du jour.

Après les barrages qui ont notamment vu l’élimination du Barça, place désormais aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. Huit rencontres sont au programme ce jeudi à travers les pelouses européennes, comptant pour la manche aller du tournoi.

Leader de la Premier League et grand favori pour le sacre suprême, Arsenal se déplace au Portugal chez le Sporting. Les Gunners partent favoris pour ce match, mais l’adversaire en face n’est pas un novice et jouit d’ailleurs d’un bilan intéressant face aux clubs anglais.

Les Portugais ne se sont jamais inclinés contre une équipe de Premier League en matchs à élimination directe avant leur 8e de finale de C1 contre Manchester City en 2022.

L’unique confrontation entre le Sporting et Arsenal remonte à la phase de poules 2018-2019, et elle avait tourné à l’avantage des Gunners même si le double duel avait été peu spectaculaire (1-0 et 0-0).

Tombeur du Barça en seizième de finale, Manchester United retrouve un autre club espagnol. Les Red Devils vont croiser le fer avec le Bétis Séville. L’autre équipe ibérique, la Real Sociedad, se mesurera à l’AS Roma.

La Juventus, triple vainqueur de l’épreuve -mais plus depuis 1993- reçoit elle Fribourg. Si les Allemands sont néophytes à ce niveau, ils ne sont actuellement qu’à deux points du podium en championnat.

Le programme des 8è de finale aller de la Ligue Europa:

Jeudi (en heures GMT)

(17h45) Union Berlin (GER) – Union St-Gilloise (BEL)

Bayer Leverkusen (GER) – Ferencváros (HUN)

Sporting Portugal (POR) – Arsenal (ENG)

AS Rome (ITA) – Real Sociedad (ESP)

(20h) Séville FC (ESP) – Fenerbahçe (TUR)

Juventus Turin (ITA) – Fribourg (GER)

Manchester United (ENG) – Betis Séville (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR) – Feyenoord (NED)