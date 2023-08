Europa League (Q): Ludogorets de Verdon renverse Astana et file en barrage

-Publicité-

Battu 2-1 à l’aller, Ludogorets de l’international béninois Olivier Verdon, a décroché son billet pour les barrages de la Ligue Europa après sa victoire face à Astana (5-1) jeudi, en troisième tour retour.

Ludogorets et Olivier Verdon ne sont plus qu’à un pas de la phase finale de la Ligue Europa de cette saison 2022-2023. Le club bulgare s’est qualifié pour les barrages du tournoi après sa victoire face à Astana en troisième tour préliminaire. Surpris par l’équipe adverse (2-1) au match aller, les Aigles ont renversé le club kazakh jeudi soir. Au terme d’une rencontre maitrisée, les locaux se sont imposés sur le score de 5-1.

Accroché en première période avec le marquoir électronique qui affichait 1-1 avec des buts de Bernard Tekpetey (9è) et Dembo Darboe (29è), Ludogorets a repris le match en main au retour des vestiaires. Moins de deux minutes après le coup d’envoi, les Bulgares célébraient déjà un nouveau but. Une réalisation signée Jakub Piotrowski (47è).

Trois minutes plus tard, précisément à la 50e minute, Bernard Tekpetey s’offrit son doublé dans la partie, servi par Rwan Cruz. Toujours à la quête de la victoire, Ludogorets inscrit à nouveau deux autres buts. Le premier par le biais de Jakub Piotrowski et ce, à la 58e minute sur un service du Gambien Noah Sonko. Le deuxième quant à lui a été possible grâce à Kiril Despov qui a marqué à la 67e minute après une passe décisive de Rwan Cruz. Le match s’est donc arrêté sur un score de 5-1 en faveur de Ludogorets.

Les Bulgares disputeront donc les Barrages de la C3 où ils affronteront l’Ajax Amsterdam. Astana est lui reversé en Ligue Europa Conférence.

