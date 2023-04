Europa League: Paul Pogba de retour avec la Juventus contre le Sporting

Éloigné des terrains depuis mi-mars dernier en raison de pépins physiques, Paul Pogba sera dans le groupe de la Juventus pour la réception du Sporting, ce jeudi, en quart de finale aller de la Ligue Europa, a annoncé son entraîneur Massimiliano Allegri.

Paul Pogba pourrait disputer ce jeudi son troisième match de la saison. Le milieu de terrain est dans le groupe de la Juventus qui accueille le Sporting Portugal ce soir, en quart de finale aller de la Ligue Europa. C’est l’entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, qui l’a annoncé mercredi en conférence de presse d’avant-match, rapporté par l’AFP.

« Il est convoqué, on verra demain (jeudi) s’il peut jouer », a annoncé le technicien italien aux journalistes. « C’est important qu’il ait fait quelques entraînements avec l’équipe sans s’arrêter. Si on peut le retrouver pour la fin de saison, ce serait très important parce que n’oublions pas qu’elle est encore longue avec neuf matches de championnat et peut-être sept matches de Coupe d’Italie et de Ligue Europa« , a-t-il ajouté.

Privé de la première partie de la saison à cause d’une grave blessure au genou qui l’a contraint à passer sur le billard, Paul Pogba avait lancé l’exercice en cours en fin février avec deux entrées. Mais une nouvelle gêne musculaire, touché à l’adducteur en mi-mars, l’avait à nouveau écarté des pelouses.

Massimiliano Allegri a aussi assuré qu’il comptait sur l’attaquant serbe Dusan Vlahovic, en manque de confiance, et sur le milieu argentin Leandro Paredes, avec qui il a une explication de texte assez virulente lundi, selon la presse italienne.

« Vlahovic va retrouver le chemin du but, ça arrive à tous les attaquants de connaître des périodes sans but, il doit reste serein. Je vous rappelle que l’an dernier certains de vous, voulaient plus de Rabiot« , a lancé l’entraîneur.

Quant à Paredes, peu utilisé et qui devrait retourner au Paris-SG l’été prochain à la fin de son prêt, « c’était seulement une discussion », a assuré Allegri. « Je comprends qu’il peut y avoir un peu de nervosité en raison de la frustration chez un joueur qui ne joue pas beaucoup, c’est normal. Je fais mes choix pour le bien de l’équipe. J’ai confiance dans tous ceux que j’ai à disposition et je suis aussi content qu’il y ait réagi, cela veut dire qu’il veut faire de bonnes choses », a conclu l’entraîneur.