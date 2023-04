Europa League: Manchester United coule à Séville, la Juventus et le Bayer en demi-finales

- Publicité-

Découvrez les résultats des rencontres disputées jeudi soir à travers les pelouses européennes, comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue Europa.

Les stades européennes étaient jeudi soir le théâtre des rencontres des quarts de finale retour de la Ligue Europa. Plusieurs surprises ont été enregistrées au cours de cette manche. Le club anglais de Manchester United, qui avait subi un nul inattendu avec deux buts contre son camp lors du match aller (2-2), a joué sur la pelouse du Séville FC pour tenter d’obtenir une qualification pour le dernier carré, une entreprise difficile face à une équipe rompue à la compétition. Les Sévillans ont nettement dominé les Red Devils, qui se sont montrés très décevants et inexistants pendant les 90 minutes de jeu.

En effet, la rencontre a mal commencé pour les joueurs de Manchester United qui ont encaissé un but après seulement 8 minutes de jeu, suite à une erreur grossière de Maguire. Youssef En-Nesyri a récupéré le ballon devant le but de De Gea et l’a envoyé au fond des filets sans hésitation. Les coéquipiers d’Anthony Martial, dépassés, ont frôle la correctionnelle, mais le but de Lucas Ocampos a été annulé pour une légère position de hors-jeu à la 43e minute.

- Publicité-

C’était un avertissement avant la sanction, car Séville a logiquement doublé la mise à la reprise, grâce à une tête de Loic Badé sur un corner (2-0, 47e). L’international marocain En-Nesyri a réalisé un doublé en fin de match sur une énorme erreur de De Gea (3-0). Ainsi, Séville élimine Manchester United et se qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. Pour la formation d’Erik ten Hag, la prestation a été très mauvaise, un résultat très décevant.

La Juventus de justesse

Dans les autres rencontres de la soirée, le Bayer Leverkusen a dominé l’Union Saint-Gilloise sans difficulté. Après le match nul (1-1) lors de la première rencontre, l’équipe allemande a remporté une victoire aisée en terre belge ce jeudi soir (4-1).

L’international français Moussa Diaby a ouvert le score avant que Bakker, Frimpong et Hlozek ne trouvent le chemin des filets. De son côté, la Juventus peut remercier Adrien Rabiot qui a sauvé les Bianconeri d’une élimination. L’ancien milieu de terrain du PSG a marqué un but crucial qui a permis à son équipe d’obtenir un match nul (1-1) suffisant pour se qualifier pour les demi-finales.

- Publicité-

Enfin, lors de la dernière rencontre de la soirée, la Roma de José Mourinho a arraché la qualification en prolongation. Après sa défaite lors du match aller (0-1), l’équipe italienne menait sur le même score ce jeudi soir grâce à un but de Spinazzola. Mais dans les derniers instants du match, Feyenoord a réussi à égaliser grâce à Igor Paixao, qui est entré en jeu quelques minutes plus tôt.

La Roma était sur le point d’être éliminée, mais Paulo Dybala a marqué un but décisif dans les dernières secondes du temps réglementaire (90e), ce qui a permis au club de la Louve d’aller en prolongations. Et dans cette prolongation, ce sont les hommes de José Mourinho qui ont validé leur billet pour le prochain tour puisque El Shaarawy et Pellegrini ont scellé le sort du match (4-1).

Les résultats des quarts de finale :

Séville 3 -0 (2-2) Manchester United : (En-Nesyri x2, Badé)

-0 (2-2) Manchester United : (En-Nesyri x2, Badé) Rome 4 -1 (0-1) Feyenoord (Spinazzola, Dybala, El Shaarawy, Pellegrini / Paixao) :

-1 (0-1) Feyenoord (Spinazzola, Dybala, El Shaarawy, Pellegrini / Paixao) : Royal Union SG (1-1) 1- 4 Bayer Leverkusen : (Terho / Diaby, Bakker, Frimpong, Hlozek)

: (Terho / Diaby, Bakker, Frimpong, Hlozek) Sporting (0-1) 1-1 Juventus : (Edwards / Rabiot)

Les affiches des demies :

Juventus – FC Séville

- Publicité-

AS Rome – Bayer Leverkusen