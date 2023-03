Europa League: les premiers résultats de la soirée

Découvrez les résultats des matchs disputés en début de soirée, comptant pour les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa.

La Ligue Europa était à l’honneur ce jeudi avec les rencontres de la huitième de finale aller. Quatre matchs ont été disputés en début de soirée à travers l’Europe. En Italie, l’AS Roma s’est assurée une précieuse victoire contre la Real Sociedad au stade Olimpico. Sans trembler, les hommes de José Mourinho se sont imposés sur le score de 2-0. Stephan El-Shaarawy et de Marash Kumbulla ont permis aux Romains de prendre une sérieuse option sur les quarts de finale.

Considéré comme un des favoris pour remporter la Ligue Europa, Arsenal a arraché un match nul sur la pelouse du Sporting Portugal. Au terme d’un match très disputé, les deux équipes se sont séparées sur un score de 2 buts partout. Menés sur des buts de Gonçalo Inácio et Paulinho, les Londoniens ont arraché le score de parité grâce à Saliba et un but contre son camp de Morita. Tout se décantera donc lors de la manche retour à l’Emirates stadium, dans une semaine.

Dans les autres rencontres, le Bayer Leverkusen a disposé du Ferencvaros (2-0), tandis que l’Union Berlin et l’Union St Gilloise ont fait match nul au terme d’une partie très spectaculaire (3-3).

Les premiers résultats de la soirée :

AS Rome 2-0 Real Sociedad

Leverkusen 2-0 Ferencvaros

Sporting 2-2 Arsenal

Union Berlin 3-3 Union St Gilloise