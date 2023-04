Europa League: les affiches de ce jeudi

Quatre matchs sont au programme ce jeudi à travers les pelouses européennes, comptant pour la manche aller des quarts de finale de la Ligue Europa.

Le Feyenoord Rotterdam dirigé par Arner Slot, accueille l’AS Roma de Jose Mourinho, en match d’ouverture (16h45 GMT). Cette rencontre promet d’être disputée étant donné qu’elle constitue un remake de la dernière finale de la Conférence League (remportée par les Italiens). Les deux équipes ont réalisé une saison remarquable dans leur championnat respectif. Les Rotterdamois, actuels leaders d’Eredivisie, devancent de 8 points leur rival historique, l’Ajax. Ils sont menés par l’international turc Orkun Kokcu et sortent d’une victoire 5 buts à 1 face au RKC Waalwijk. Quant aux Romains, ils occupent la troisième place de la Serie A et ont récemment triomphé du Torino (1-0) grâce à leur champion du monde argentin, Paulo Dybala.

Le Royal Union Saint-Gilloise (USG) de Karel Geraerts se rendra en Allemagne pour affronter le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (19h00 GMT). L’USG, actuellement deuxième de la Jupiler Pro League belge, est invaincu depuis 7 matchs et compte sur son attaquant nigérian, Victor Okoh Boniface. Les coéquipiers de Florian Wirtz sont également dans une spirale positive, se classant sixièmes de la Bundesliga et totalisant 9 matchs consécutifs sans défaite, y compris une victoire contre le Bayern Munich et un succès 3-1 face au finaliste de la dernière édition (Eintracht Francfort ).

Enfin, la Juventus de Massimiliano Allegri recevra le Sporting Portugal de Ruben Amorim à 19h00 GMT. Ayant éliminé Arsenal lors du tour précédent, les Lisboètes se retrouvent face à un autre géant du football européen. Les Bianconeri, reversés de la Ligue des Champions, tenteront de sauver leur saison (amputée de 15 points en Serie A) en remportant cette compétition.

Le dernier match opposera deux anciens vainqueurs de la Ligue Europa. Manchester United (vainqueur en 2017) et le FC Séville (recordman de victoires avec 6 trophées) s’affronteront à Old Trafford à 19h00 GMT. Les Reds Devils, qui ont éliminé le FC Barcelone en seizièmes de finale, seront privés de leur buteur Rashford (blessé ce week-end) et devront affronter les Espagnols d’Andalousie, spécialistes de cette compétition, qui eux seront privés de leur milieu de terrain sénégalais Pape Gueye, arrivé en janvier et non inscrit sur la liste.

Le programme des quarts de finale aller de la Ligue Europa: