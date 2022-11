Europa League: Cristiano Ronaldo retrouve le Barça, Juventus-Nantes, le tirage complet des barrages

🏆 UEL play-off draw:



🇪🇸 Barcelona vs Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇮🇹 Juventus vs Nantes 🇫🇷

🇵🇹 Sporting vs Midtjylland 🇩🇰

🇺🇦 Shakhtar vs Rennes 🇫🇷

🇳🇱 Ajax vs Union Berlin 🇩🇪

🇩🇪 Leverkusen vs Monaco 🇫🇷

🇪🇸 Sevilla vs PSV 🇳🇱

🇦🇹 Salzburg vs Roma 🇮🇹#UELdraw pic.twitter.com/Ye9OvBIkb9