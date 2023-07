Euro U21 2023: l’Espagne s’offre la Suisse et se hisse en demi-finale

Après Israël, l’Espagne a également décroché son billet pour les demi-finales de l’Euro U21 2023. La Roja s’est imposée contre la Suisse (2-1), lors de la deuxième affiche des quarts de finale ce samedi et poursuit la compétition.

Contrairement au premier match qui s’est soldé par un score nul et vierge entre la Géorgie et Israël, et qui s’est décanté aux tirs au but, cette rencontre entre l’Espagne et la Suisse a offert du spectacle et des buts. Après un premier acte sans réalisation, malgré quelques occasions des deux côtés, la différence s’est faite en seconde période.

Face aux multiples assauts de l’Espagne, qui avait logiquement la possession, la défense de la Nati a fini par céder. À la suite d’un jeu en triangle parfaitement exécuté entre Alex Baena, Abel Ruiz et Sergio Gomez, le joueur de Manchester City reprenait du plat du pied pour crucifier Amir Saipi (1-0, 67e). La Roja pensait alors avoir fait le plus dur, mais l’attaquant du FC Bâle Zeki Amdouni, après un excellent travail de Julian Von Moos, surgissait en toute fin de match pour ramener les deux équipes à égalité (1-1, 90+1e).

Il a donc fallu la prolongation pour départager les deux équipes et c’est l’Espagne qui en profitait. Trouvé par Aimar Oroz, Juan Miranda s’ouvrait le chemin du but et permettait aux siens de reprendre un avantage définitif (2-1, 103e). La Roja élimine donc la Suisse et défiera le vainqueur de France – Ukraine en demi-finale.

