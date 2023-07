Euro U21 2023: l’Espagne écrase l’Ukraine et rejoint l’Angleterre en finale

-Publicité-

L’Espagne a décroché son ticket pour la finale de l’Euro U21 2023 ce mercredi soir, après sa victoire écrasante contre l’Ukraine (5-1) en demi-finale. La Roja tentera de soulever le trophée contre l’Angleterre lors de l’ultime match de la compétition.

On connaît désormais l’affiche de la finale de l’Euro espoir. Après la qualification de l’Angleterre qui s’est facilement défait d’Israël (3-0), l’Espagne a également décroché son ticket pour l’ultime match du tournoi ce mercredi soir. Opposé à l’Ukraine lors de la seconde affiche du dernier carré, la Roja n’a fait qu’une bouchée de son adversaire (5-1).

Ce sont pourtant les ukrainiens qui ouvraient rapidement le score dans cette partie. Après un véritable numéro de soliste, l’attaquant de Chelsea Mykhaylo Mudryk servait Artem Bondarenko qui mettait les siens devant (13e). Un avantage de courte durée, puisque la Roja va réagir rapidement, d’abord par le biais de Abel Ruiz qui égalisait (17e), avant que Oihen Sancet ne donne l’avantage à la Rojita (24e).

Au retour des vestiaires, l’Ukraine poussait pour égaliser, mais se faisait surprendre derrière. Antonio Blanco (54e) se frayait un chemin pour inscrire un but et ainsi enfoncer les jeunes joueurs ukrainiens. Aimar Oroz (68e) puis Sergio Gomez (78e) prenaient ensuite le relais pour alourdir le score face à une équipe qui avait abandonné après le troisième but des Espagnols. Avec cette victoire écrasante de 5-1, l’Espagne se qualifiait pour la finale, où elle affrontera l’Angleterre pour un match qui s’annonce passionnant.

