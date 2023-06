Euro U21 2023: le Portugal tombe d’entrée, l’Espagne corrige la Roumanie

Découvrez les premiers résultats de l’Euro U21 2023, qui a débuté ce mercredi. Le Portugal a notamment été surpris d’entrée par la Georgie (0-2) dans le groupe A.

Juste après la fin de la trêve internationale, l’Euro espoirs, qui se déroule à partir de ce mercredi et jusqu’au 8 juillet en Roumanie et en Géorgie, a vu ses premiers matchs se jouer. C’est le groupe A qui a ouvert le bal, avec déjà des surprises à la clé. Pendant que la Belgique et les Pays-Bas se sont séparés sur un nul 0-0 malgré la très large domination des Diablotins, la Géorgie a battu le Portugal 2-0.

Les Géorgiens ont puni leur adversaire en première période, grâce à deux buts inscrits par Gagua (37e) et Sazonov (45e+1). Un succès surprenant qui place le pays organisateur (conjointement avec la Roumanie), leader de leur poule pour le moment, d’ores et déjà en bonne position pour la qualification. De son côté, le Portugal entame sa compétition de la pire des façons, et jouera sa survie contre les Pays-Bas samedi prochain.

L’Espagne soigne son entrée

Dans les autres rencontres de la soirée, l’Espagne à corrigé la Roumanie dans le groupe B. Les jeunes espagnols se sont largement imposés sur le score de 3-0. Tout s’est joué en seconde période, avec l’ouverture de la marque par Alejandro Baena (1-0, 55e), avant que Juan Miranda ne fasse le break quelques minutes plus tard (2-0, 62e). Sergio Gomez a creusé l’écart en toute fin de partie (3-0, 90+5).

La Roja espoir prend la tête de la poule B, devant l’Ukraine, qui a battu la Croatie (2-0) pour ses débuts. Oleksiy Kashchuk (1-9, 19e) et Danylo Sikan (2-0, 48e) ont marqué les deux buts de la rencontre. Lors de la prochaine journée, les Ukrainiens seront opposés à la Roumanie, alors que l’Espagne affrontera la Croatie.

