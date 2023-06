Euro U21 2023: l’Angleterre réussie son entrée, l’Allemagne et Israël se neutralisent

La première journée de la phase de groupe de l’Euro U21 2023 se poursuivait ce jeudi après-midi, avec trois rencontres au programme. Découvrez les résultats de ces différentes affiches.

Considéré comme l’un des favoris à la victoire finale, l’Angleterre faisait son entrée dans le groupe C, face à la République Tchèque à l’Adjarabet Arena. Dans une rencontre nettement dominée, les Three Lions se sont imposés sur le score de 2-0. Jacob Ramsey (47e) au retour des vestiaires a ouvert le score pour les siens, avant qu’une réalisation tardive d’Emile Smith Rowe ne scelle le sort du match.

Grâce à cette victoire, l’Angleterre prend les rênes de sa poule avec trois points. Car dans le même temps, les deux autres sociétaires de ce groupe, l’Allemagne et Israël se sont neutralisés sur le score de 1-1. Après un penalty manqué par Youssoufa Moukoko (2e), les Allemands concédaient l’ouverture du score sur une réalisation de Dor Turgeman (20e). Dans la foulée, le capitaine Yann Aurel Bisseck égalisait (26e).

- Publicité-

Enfin, la troisième rencontre de cet après-midi, opposait la Norvège et la Suisse dans le groupe D. Lorsque la sélection nordique a ouvert le score avec Emil Konradsen Ceide à la 19e minute (1-0), l’équipe suisse a rapidement réagi et égalisé grâce à Dan Ndoye à la 36e minute (1-1). Finalement, c’est en seconde période que la Suisse a pris l’avantage et remportée la victoire grâce à Kastriot Imeri à la 56e minute (1-2). Le dernier match de la première journée dans cette poule a opposé ce jeudi soir la France et l’Italie, pour le premier gros choc de cet Euro U21. Un match haché avec plusieurs erreurs d’arbitrage qui a finalement souri aux Bleuets qui se sont imposés sur le score de 2-1.

Articles similaires