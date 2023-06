Euro U21 2023: l’Angleterre file en quarts, la France vient à bout de la Norvège

Découvrez les résultats des derniers matchs de la deuxième journée de groupe de l’Euro U21 2023, qui s’est déroulée dans la journée de ce dimanche.

Après ses débuts réussis dans la compétition, et sa victoire inaugurale contre la République Tchèque (2-0), l’Angleterre affrontait Israël ce dimanche, pour son deuxième match dans le groupe C. Une rencontre totalement à la portée des Three Lions qui n’ont aucun mal à s’imposer (2-0). Anthony Gordon (15e) et Emile Smith Rowe (68e) ont inscrit les deux buts du match. Grâce à ce deuxième succès d’affilée, les Anglais confortent leur première place et valident leur qualification pour les quarts de finale.

Toujours dans ce groupe C, La République Tchèque, dirigée par Jan Suchoparek, a remporté une victoire sur le fil contre l’Allemagne (2-1). Alors que Václav Sejk ouvrait le score peu après la demi-heure de jeu, les Allemands ont réussi à égaliser grâce à Angelo Stiller (70e). Cependant, dans les derniers instants, Martin Vitik (87e) a finalement offert la victoire aux Tchèques. L’Allemagne se retrouve en difficulté.

L’Italie et la France assurent

Dans la poule D, l’Italie devait se relancer après sa défaite polémique face à la France. Opposée à la Suisse, la Nazionale est passée par toutes les émotions avant de s’imposer sur le score de 3-2. Portés par les réalisations de Pirola (6e), Gnonto (11e) et Parisi (45+4e), les Italiens prenaient une avance confortable à la mi-temps.

Mais, au retour des vestiaires, la sélection helvète se révoltait avec Imeri (47e) et Amdouni (52e) qui réduisaient par deux fois la marque. Pas suffisant toutefois pour empêcher l’Italie de s’imposer. Dans cette même poule, la France a battu la Norvège (1-0), grâce à un but de Michael Olise (57e). Les Bleuets comptent désormais six points en deux rencontres.

