Euro U21 2023: la Géorgie et le Portugal filent en quarts de finale

La troisième et dernière journée de groupe de l’Euro 2023 a débuté ce mardi soir, avec la poule A. La Géorgie et le Portugal se sont notament qualifiés pour les quarts de finale du tournoi.

La poule A de l’Euro espoir a livré son verdict ce mardi soir avec la troisième journée de groupe. La Géorgie, pays hôte de la compétition, a réussi à se qualifier pour le tour suivant après son match nul contre les Pays-Bas (1-1). Davitashvili a ouvert le score pour la Géorgie à la 42e minute, suivi d’une égalisation de Taylor à la 45e+6 minute. Ce résultat a été suffisant pour permettre aux locaux de terminer en tête de sa poule et de se qualifier pour les quarts de finale.

Le Portugal a également réussi à se qualifier pour les quarts de finale en terminant deuxième de la poule A. Lors de leur dernier match, les Portugais ont remporté une victoire précieuse contre la Belgique avec un score de 2-1. Neves a ouvert le score pour la Seleçao à la 56e minute, mais Vertesen a rapidement égalisé à la 64e minute. Finalement, Dantas a marqué un penalty dans les dernières minutes du match (89e) pour offrir la victoire au Portugal.

Cette défaite est une grosse désillusion pour la Belgique et ses joueurs qui ne participeront pas aux Jeux Olympiques de Paris dans un an. C’est aussi le cas pour les Pays-Bas qui, malgré leur performance lors de la phase de groupes, ne parviendront pas non plus à se qualifier pour les JO.

