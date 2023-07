Euro U21 2023: la France éliminée, l’Angleterre qualifié, les affiches des demi-finales

Les dernières rencontres des quarts de finale de l’Euro U21 2023 se sont déroulées ce dimanche, avec la qualification de l’Angleterre et l’élimination surprise de la France par l’Ukraine. Découvrez les affiches du dernier carré de la compétition.

Après les qualifications d’Israël et de l’Espagne samedi dernier, les quarts de finale de l’Euro espoirs ont livré leur verdict ce dimanche avec les deux derniers matchs. Opposé au Portugal, dans la première affiche de la journée, l’Angleterre a assumé son statut de favori. Dominateurs lors du premier acte, les jeunes anglais ont su trouver la faille via Anthony Gordon (35e) et décrocher une courte mais précieuse victoire (1-0).

Grâce à ce succès, les Three Lions se qualifient pour le dernier carré, et affronteront Israël mercredi prochain. L’autre affiche des demi-finales mettra aux prises, l’Espagne et l’Ukraine. Qualifiée après sa victoire (2-1) contre la Suisse, la Roja a été rejointe par l’Ukraine, tombeur surprise de la France. Pourtant outsider face à l’équipe des Bleuets, les jeunes ukrainiens se sont largement imposés sur le score de 3-1. Ce deuxième duel du dernier carré de la compétition aura lieu également le mercredi prochain.

- Publicité-

A noter que l’Espagne, Israël, l’Ukraine et la France, en tant que pays hôte, sont qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Malgré sa qualification pour les demi-finales de l’Euro, l’Angleterre, n’étant pas éligible, ne disputera pas ces JO de Paris.

Le tableau des demi-finales de l’Euro Espoirs

Israël-Angleterre

Espagne-Ukraine

Articles similaires