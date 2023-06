Euro U21 2023: la France bat l’Italie d’entrée

La première journée de la phase de groupe de l’Euro U21 2023 se poursuivait ce jeudi soir, avec un choc entre la France et l’Italie. Dans une rencontre intéressante, les Français se sont imposés sur le score de 2-1.

Après la victoire de la Suisse contre la Norvège (2-1), le deuxième match du groupe D de cet Euro U21 opposait la France à l’Italie jeudi soir. Une rencontre qui aura offert du spectacle, avec l’ouverture rapide du score des français. Arnaud Kalimuendo réalisait une superbe madjer sur un centre signé Kalulu depuis son couloir droit pour mettre les siens devant (1-0, 23e). Un avantage de courte durée, puisque sur un corner de Tonali, Pellegri crucifiait Chevalier d’une tête au second poteau pour ramener les italiens dans la partie (1-1, 36e).

Les deux équipes se neutralisaient à la pause. Au retour des vestiaires, la France va finalement s’offrir la victoire et les trois points grâce à Bradley Barcola qui crucifiait le dernier rempart adverse d’une frappe placée (2-1, 62e). Dans le temps additionnel, les italiens croyaient égaliser, mais Lukeba sauvait in extremis le ballon sur la tête de Raoul Bellanova. Toutefois, le ballon semblait bien avoir franchi la ligne de but, mais en l’absence de la VAR et de la Goal Line Technology, l’arbitre n’acceptait pas l’égalisation.

- Publicité-

La France remporte donc sa première victoire dans la compétition et affrontera la Norvège lors de la prochaine journée. Un résultat qui satisfait le sélectionneur Sylvain Ripoll.

«J’estime qu’on a géré intelligemment la partie sur le plan tactique. Les joueurs ont été exemplaires par rapport à ce que l’on avait prévu. Le dernier quart d’heure a été très difficile pour nous, mais sur la physionomie du match, sur sa globalité, cette victoire ne me paraît pas imméritée. Le scénario m’a plu avec des joueurs capables de faire les efforts qu’ils ont faits en fin de match, capables de souffrir comme ils l’ont fait. Sans cela, on ne tient pas contre une équipe comme l’Italie. Mais j’ai aimé aussi les séquences de maîtrise, notre capacité à se créer des occasions. On peut se satisfaire du contenu.», a estimé l’ancien entraîneur de Lorient après la rencontre, dans des propos rapportés par Footmerctao.

Articles similaires