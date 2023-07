Euro U21 2023: Israël écarte la Géorgie et file en demi-finale

La première affiche des quarts de finale de l’Euro U21 2023 se déroulait ce samedi après-midi. Dans un match interminable, Israël est venu à bout de la Géorgie aux tirs au but (0-0, 5-3, t.a.b). Les jeunes israéliens se qualifient pour le tour suivant de la compétition.

Après avoir attiré l’attention sur elle lors de la phase de poule, la Géorgie, co-organisatrice de la compétition, voulait se hisser dans le dernier carré. Il fallait pour cela écarter Israël, également impressionnant jusqu’ici, lors de la première affiche des quarts de finale ce samedi après-midi. Dans une rencontre animée, les deux équipes se montraient assez joueuses, même si aucune d’elles ne trouvait la faille.

Après un premier acte à l’avantage des Israéliens, la Géorgie montait doucement en puissance et terminait mieux le match. Ces derniers n’arrivaient toutefois pas à convertir leurs multiples occasions et la rencontre prenait fin sur un score nul et vierge. Il fallait donc passer par les prolongations, mais là encore les cages des deux équipes demeuraient inviolées. Place donc à la fatidique épreuve des tirs au but.

A ce jeu, c’est Israël qui se montrait le plus adroit en s’imposant 5-3. Au bout du bout, les israéliens se qualifient donc pour les demi-finales de la compétition. De son côté, la Géorgie peut avoir des regrets.

