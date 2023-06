Euro U21 2023 – France: Michael Olise forfait pour le reste du tournoi

Dans un court communiqué publié sur le site de la Fédération française de football, l’équipe de France a annoncé le forfait de Michael Olise pour le reste de l’Euro espoir.

Comme rapporté initialement par RMC Sport lundi, la Fédération française de football (FFF) a confirmé ce mardi que Michael Olise (21 ans) ne pourra pas participer aux prochains matchs de l’Euro Espoirs. Blessé dimanche soir face à la Norvège, le jeune attaquant souffre d’une déchirure à l’ischio de la cuisse gauche et est forfait pour le reste de la compétition. La nouvelle a été officialisée via un communiqué sur le site de la FFF.

“Le milieu de terrain de l’Équipe de France Espoirs Michael Olise (photo), blessé, est forfait pour la suite et la fin de l’Euro 2023. L’Équipe de France Espoirs, qui participe actuellement au championnat d’Europe U21 2023 en Roumanie et Géorgie, a enregistré lundi soir le forfait de Michael Olise. Le milieu de terrain des Bleuets et du club anglais de Crystal Palace a été victime d’une blessure à l’occasion du match contre la Norvège (1-0), dimanche à Cluj Napoca (Roumanie). Le règlement de la compétition ne permet pas de le remplacer.” peut on lire dans la publication de la FFF.

Buteur puis sorti blessé face à la Norvège dimanche soir, 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗢𝗹𝗶𝘀𝗲 est 𝗳𝗼𝗿𝗳𝗮𝗶𝘁 pour la suite de l'Euro Espoirs 2023 ❌



Logée dans le groupe D de cet Euro espoir 2023, la France compte deux victoires en autant de sorties. Lors de la troisième journée de groupe de la compétition, les Bleuets vont affronter la Suisse ce mercredi (19h45, GMT). Un match nul suffirait aux français pour terminer leader de leur poule et se qualifier pour les quarts de finale.

