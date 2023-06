Euro U17 2023: l’Allemagne remporte le trophée face à la France

L’Allemagne a battu la France, ce vendredi soir, lors de la finale de l’Euro U17 2023. La rencontre, qui s’est disputée à Budapest, s’est décidée lors d’une séance de tirs au but animée (0-0, 5-4). Les jeunes de la Nationalmannschaft remportent le titre pour la deuxième fois, la première depuis 2009.

Débuté le 17 mai dernier, le Championnat d’Europe des moins de 17 ans de l’UEFA, édition 2023, a connu son épilogue ce vendredi soir, avec la finale entre l’Allemagne et la France. Dans un match animé, disputé à Budapest, les deux équipes se sont départagées lors de la fatidique épreuve des tirs au but. Et à ce jeu, ce sont les Allemands qui se sont montrés les plus adroits, remportant la séance (5-4).

Au cours d’une première mi-temps très disputée, les deux équipes ont été proches de l’ouverture du score dès la première minute. Un centre de Mathis Lambourde a mis à mal la défense allemande, avant de passer au-dessus de la barre transversale. L’Allemagne avait marqué 16 fois en cinq matches en Hongrie avant cette finale, mais elle n’était pas au mieux de sa forme, Paris Brunner et ses coéquipiers ayant du mal à échapper à la ligne arrière française. Ce premier acte s’achevait donc sur un score nul et vierge.

- Publicité-

Au retour des vestiaires, ni les allemands, ni les français n’arrivaient à trouver la faille. Dans le temps additionnel, un arrêt réflexe de Schmitt, qui détournait une volée de Lambourde empêchait les bleus de prendre l’avantage. Il fallait donc procéder à la séance des tirs au but. Darvich a vu sa tentative repoussée, tout comme Sylla, qui avait le tournoi au bout du pied. La dynamique s’inversait et Bouabre a frappé un poteau, donnant à Assan Ouedraogo une chance qu’il n’a pas laissé passer. L’Allemagne remporte l’Euro U17 pour la deuxième fois de son histoire.

Articles similaires