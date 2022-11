Euro 2028: Le Royaume-Uni et l’Irlande ont déposé un dossier préliminaire de candidature commune

Le Royaume-Uni et l’Irlande ont déposé, ce mercredi, un dossier de candidature préliminaire pour l’organisation commune de l’Euro 2028.

Annoncée en février dernier, la candidature conjointe de l’Irlande et du Royaume-Uni pour organiser l’Euro 2028 a franchi un cap. En effet, les deux nations ont déposé ce mercredi un dossier préliminaire auprès de l’UEFA pour accueillir la compétition.

Un dossier qui a dévoilé les 14 stades retenus dans un premier temps pour accueillir les différentes rencontres de la compétition. « Notre concept de stades comprend une liste restreinte de 14 sites proposés dans des villes sportives célèbres connues dans le monde entier, y compris des destinations qui abritent des clubs avec une grande histoire et un héritage du football européen. Le plan garantit que toutes nos villes et stades proposés sont reliés par des liaisons de voyage et des hébergements directs, rapides et durables qui offriront une expérience inégalée aux équipes et aux fans », précise la FA dans sa publication.

On compte notamment, en Angleterre: Wembley, Villa Park, Goodison Park, London Stadium, Tottenham Hotspur Stadium, Wembley, Etihad Stadium, St James’ Park, Stadium of Light, Old Trafford. A Dublin, l’Aviva Arena et Croke Park, à Belfast le Casement Park Stadium, à Glasgow le Hampden Park et le Principality Stadium de Cardiff. Cette liste de 14 sera ramenée à dix stades d’ici avril 2023, au moment du dépôt de la candidature finale.

A noter que deux autres pays ont également déposé leur dossier auprès de l’UEFA pour accueillir la compétition. Il y a la Russie, dont les équipes sont actuellement exclues de toutes les compétitions organisées par l’instance européenne du football en raison de la guerre en Ukraine, et la Turquie. L’instance européenne prendra sa décision en septembre prochain.