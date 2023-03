Euro 2024 (Q): l’Espagne domine la Norvège, la Croatie et le Pays de Galles se neutralisent

Découvrez les derniers résultats de la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024, avec notamment la victoire maîtrisée de l’Espagne contre la Norvège (3-0).

Suite et fin de la première journée des qualifications pour l’Euro 2024 ce samedi soir. A cette occasion, l’Espagne recevait la Norvège, qui était privée de son goleador Erling Haaland blessé et forfait pour les échéances de mars de son équipe. Sur le terrain, la Roja n’a eu aucun mal à se défaire de son adversaire et à obtenir une victoire tranquille (3-0).

Dani Olmo ouvrait rapidement la marque pour les locaux à la 13e minute de jeu, après avoir dévié une frappe de Baldé. Ce score ne bougera plus jusque dans les dix dernières minutes de jeu. Joselu, juste entré en jeu, s’offrait un doublé (84e, 86e) pour fêter au mieux sa première sélection. Grâce à cette victoire, l’Espagne rejoint l’Écosse en tête du groupe A. Les deux équipes se retrouveront mardi prochain pour le choc de cette poule. Dans le groupe D, la Croatie recevait de son côté le Pays de Galles.

Les deux équipes se sont séparées sur un score nul (1-1). Les Croates se détachaient à la demi-heure de jeu grâce à l’ouverture du score signée Andrej Kramaric (28e, 1-0), avant l’égalisation de Nathan Broadhead en toute fin de match (90e+3). La Turquie, qui a battu un peu plus tôt l’Arménie (2-1), est donc seule en tête du groupe D devant les deux adversaires du soir. Enfin, la Roumanie se déplaçait à Andorre dans le groupe I. Les Roumains se sont imposés par deux buts d’écart grâce à Dennis Man et Denis Alibec (34e et 49e, 2-0).