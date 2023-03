Euro 2024 (Q): le Portugal maltraite le Luxembourg grâce à Ronaldo, l’Italie se relance

A l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de l’Euro 2024, ce dimanche soir, le Portugal s’est largement imposé sur la pelouse du Luxembourg (6-0). Cristiano Ronaldo s’est offert un doublé. De son côté, l’Italie a battu Malte (2-0) pour se relancer.

Après sa victoire facile contre Liechtenstein (4-0), le Portugal se déplaçait sur la pelouse du Luxembourg ce dimanche soir, dans le cadre de son deuxième match dans ces éliminatoires de l’Euro 2024, qui se jouera en Allemagne. Et les hommes de Roberto Martinez se sont offert un nouveau record, avec une victoire sur le score de 6-0. Très en forme en cette période de trêve internationale, c’est Cristiano Ronaldo qui lançait idéalement les siens dès la 9é minute (1-0). Dans la foulée, Bernardo Silva (15e) et Joao Felix (18e) creusaient l’écart pour la Seleçao, avant le nouveau doublé de CR7 pour le but du 4-0 (31e).

Grâce à ces deux nouveaux buts, la légende du Real Madrid s’offre un nouveau record. Il devient ainsi le premier joueur européen à inscrire 4 buts pour sa sélection à 38 ans. Le quintuple Ballon d’Or est véritablement éternel. En seconde période Otavio (77e, 5-0) et Rafael Leao (88e, 6-0), qui a raté un penalty, valident le succès des Portugais. Le Portugal consolide ainsi sa première place du groupe J, devant la Slovaquie (4 points) qui a battu la Bosnie et Herzégovine (2-0). L’autre match de cette poule s’est soldé par une victoire (7-0) de l’Islande contre le Liechtenstein.

L’Italie se relance

Dans le même temps, l’Italie se rendait sur la pelouse de Malte. Après avoir perdu leur premier match contre l’Angleterre (2-1), les Italiens se sont bien repris en décrochant un succès maîtrisé sur le score de 2-0. Mateo Retegui (15e) et Matteo Pessina (27) ont assuré le succès de la Squadra Azzura en première mi-temps.

Grâce à ce succès, les hommes de Roberto Mancini prennent la deuxième place du groupe C derrière l’Angleterre. Les coéquipiers de Harry Kane ont décroché leur deuxième victoire dans ces éliminatoires contre l’Ukraine. Devant leur public, les Three Lions se sont imposés sur le score de 2-0, grâce à des buts de Harry Kane (37e) et Bukayo Saka (40e).