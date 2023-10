Euro 2024 (Q): le Portugal étrille la  la Bosnie-Herzégovine, nouveau record pour CR7

-Publicité-

Le Portugal a malmené la Bosnie-Herzégovine (5-0) lundi soir, en éliminatoire de l’Euro 2024. Auteur d’un doublé, Cristiano Ronaldo s’est offert un nouveau record.

Sans forcer son talent, le Portugal a infligé une manita à la Bosnie-Herzégovine, lundi soir, à l’occasion de la 8è journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Face à une équipe bosnienne sans défense, la Seleção s’est imposée sur le score de 5-0. Sans round d’observation, Cristiano Ronaldo lançait les hostilités avec un penalty parfaitement exécuté pour l’ouverture du score (1-0, 5′).

Et les Portugais ne se sont pas fait prier pour faire le break. Tournés vers l’offensif, ils ont d’abord vendangé une grosse occasion avant que CR7 ne vienne inscrire un doublé et porter son nombre de but en sélection à 127 (2-0, 20′). Suivront dans la foulée, les réalisations de Bruno Fernandes (3-0, 25′), João Cancelo (4-0, 32′) et Joao Felix (5-0, 41′).

Une soirée parfaite donc pour le Portugal, déjà qualifié pour la phase finale de l’Euro qui se déroulera en Allemagne. Mais plus encore pour Cristiano Ronaldo qui démontre une fois de plus qu’il n’appartient pas encore au passé. A 38 ans, l’attaquant d’Al Nassr est seul en tête au classement des meilleurs buteurs européens en sélection avec 127 réalisations marquées sous le maillot du Portugal, devant le Hongrois Ferenc Puskás (84) et le Polonais Robert Lewandowski (81 buts).