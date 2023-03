Euro 2024 (Q): l’Angleterre s’offre l’Italie, Cristiano Ronaldo fait le show avec le Portugal

La première journée des éliminatoires de l’Euro 2024 débutait ce jeudi soir, avec plusieurs rencontres au programme. Dans le choc du jour, l’Angleterre est allé s’imposer sur la pelouse de l’Italie (2-1). De son côté, le Portugal a étrillé Liechtenstein (4-0), avec un doublé de Cristiano Ronaldo.

La course pour les billets qualificatifs pour l’Euro 2024, qui se jouera en Allemagne, a débuté ce jeudi soir avec la première journée des éliminatoires. Et un choc était déjà au programme dans le groupe C, avec le déplacement de l’Angleterre sur la pelouse de l’Italie. Ce duel a tourné en faveur des Three Lions qui se sont imposés sur le score de 2-1.

Declan Rice a rapidement ouvert la marque pour les visiteurs (1-0, 13e), avant que Harry Kane ne fasse le break sur penalty (2-0, 44e) devenant par la même occasion le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise. La réduction du score de la Squadra Azzurra au retour des vestiaires (2-1, 56e) ne changera rien au résultat final. Les hommes de Gareth Southgate prennent la tête de ce groupe, devant la Macédoine qui a battu de son côté Malte sur le même score (2-1).

Ronaldo et le Portugal en feu

Le Portugal était également sur les pelouses ce jeudi soir, pour cette 1re journée des qualifications de l’Euro 2024 dans le groupe J. Devant son public, la Seleçao a corrigé Liechtenstein sur le score sans appel de 4-0. Joao Cancelo a ouvert la marque très tôt (8e), avant que Bernardo Silva ne fasse le break en début de seconde période (2-0, 47e). Après ça, on a eu droit au show Cristiano Ronaldo qui s’est offert un doublé en quelques minutes pour fêter son nouveau record (197 matchs en sélection)

L’attaquant d’Al-Nassr a d’abord creuser l’écart sur penalty (3-0, 51e), avant d’inscrire son 120e but en carrière internationale sur un coup franc surpuissant (4-0, 63e). Dans les autres rencontres de ce groupe, la Bosnie et Herzégovine a balayé l’Islande (3-0), tandis que la Slovaquie et le Luxembourg se sont neutralisés (0-0).

Il y a avait également des matchs disputés dans le groupe H de ces qualifications du prochain Euro. La Slovénie est allée s’imposer au Kazakhstan (2-1), tandis que le Danemark, à domicile, a pris le meilleur sur la Finlande (3-1). Enfin, l’Irlande du Nord a battu Saint Marin (2-0).