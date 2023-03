Euro 2024 (Q): la Suisse atomise la Biélorussie, la Turquie renverse l’Arménie

La première journée des qualifications de l’Euro 2024 se poursuit toujours. En deuxième partie d’après-midi ce samedi, la Suisse a corrigé la Biélorussie (5-0). De son côté, la Turquie a renversé l’Arménie pour décrocher un succès précieux (2-1).

La Suisse se déplaçait donc ce samedi après-midi en Biélorussie pour son entrée en lice dans les qualifications de l’Euro 2024, qui se jouera en Allemagne. La Nati n’a pas fait les choses à moitié et a décroché un large succès sur le score de 5-0. En première période, les Suisses menaient déjà par trois buts d’écart grâce au triplé de Renato Steffen (4e, 17e et 29e, 3-0).

Après la pause, les joueurs de Murat Yakin continuaient de mettre la pression et le capitaine , Granit Xhaka, creusait l’écart (62e, 4-0), avant que Mohamed Zeki Amdouni ne parachève la victoire helvète (65e, 5-0). La Suisse prend donc la tête du groupe I, puisque dans le même temps, dans l’autre rencontre de cette poule, Israël et le Kosovo se sont neutralisés (1-1).

Enfin, dans la dernière rencontre de ce début de soirée, l’Arménie recevait la Turquie dans un match animé. Et ce sont les Arméniens qui surprenaient les locaux en ouvrant le score sur un but contre son camp d’Ozan Kabak (10e, 1-0). Mais les Turcs ne se laissaient pas faire et égalisaient peu après l’heure de jeu grâce à Orkun Kokcu (34e, 1-1) avant de renverser la situation en deuxième période avec une réalisation de Kerem Aktürkoglu (54e, 2-1). La Turquie prend provisoirement la tête de ce groupe D, en attendant le choc entre la Croatie et le Pays de Galles.