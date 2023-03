Euro 2024 (Q): la liste du Portugal avec Cristiano Ronaldo

Le nouveau sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour les 1er et 2nd tours des éliminatoires de l’Euro 2024. Cristiano Ronaldo fait partie du groupe.

Le Portugal fait également partie des pays en course pour la phase finale de l’Euro 2024. La formation lusitanienne est logée dans le groupe J, aux côtés de la Bosnie-Herzégovine, l’Islande, la Slovaquie, le Luxembourg et le Liechtenstein.

Les Portugais affrontent les Bleus-Rouges et les Lions rouges, respectivement les 23 et 26 mars, dans le cadre des premier et second tours des phases qualificatives. Deux adversaires à la portée du Portugal qui devrait prendre ses premiers points dans ces phases qualificatives.

Pour ces deux matchs, le tout nouvel entraîneur de la Seleção das Quinas a dévoilé sa liste des convoqués. Roberto Martinez a en effet fait appel à un groupe de 26 joueurs. Au rang de ceux-ci, l’inusable capitaine Cristiano Ronaldo. Du haut de ses 38 ans, l’attaquant d’Al Nassr va une nouvelle fois conduire les siens à la qualification. Les autres tauliers de l’effectif tels que Pepe, Bernardo Silva, Raphael Guerreiro et Ruben Dias sont également appelés.

La liste du Portugal:

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os eleitos de Roberto Martínez para os próximos jogos 👊 #VesteABandeira pic.twitter.com/gS1r0cuhYH — Portugal (@selecaoportugal) March 17, 2023